Superliga masculina tem rodada completa Todos os dez times que disputam a Superliga Masculina de Vôlei entram em quadra amanhã. Os destaques da rodada ficam para o confronto entre Banespa/Mastercard/São Bernardo e Unisul, que jogam às 20h, em Florianópolis, e Ulbra/São Paulo e Wizard/Suzano, que jogam em Canoas, às 19h. A Unisul, vice-campeã da competição, é considerada uma das favoritas ao título. Mas Mauro Grasso, técnico do Banespa, exige respeito. "Se eles entrarem achando que já ganharam a partida, podem tomar uma surpresa", avisou. "Iremos jogar com menos responsabilidade. Antes, sempre tínhamos a pressão de vencer porque éramos considerados mais fortes. Agora, podemos jogar mais soltos", justificou o treinador, que conta com uma equipe mais jovem e barata que em anos anteriores. Na Unisul, o técnico Carlos Weber afirma: "Espero um jogo difícil contra o Banespa. A equipe é boa, tem tradição a ainda ganhou um reforço importante com a chegada do Lilico, que é um ótimo jogador. A expectativa é que consigamos fazer um partida equilibrada e conquistar mais uma vitória. Vamos aproveitar os últimos treinos para corrigir as deficiências que cometemos na última partida." Diante da Ulbra/São Paulo, que jogará com apoio da torcida, às 19h, o Wizard/Suzano poderá contar com o norte-americano Gabriel Gardner. "O jogador está treinando normalmente com o grupo e depende apenas da liberação da Federação Internacional para estrear. Se tudo correr bem, ele será a novidade da equipe", diz o técnico Ricardo Navajas. Os outros jogos que completam a terceira rodada são: Telemig/Minas e UCS/Colombo, Intelbras/São José e Shopping ABC/Santo André; Ulbra/São Paulo e Wizard/Suzano e Bento/Union Pack e Shopping Jaraguá/Náutico. Superliga Feminina - Haverá três jogos domingo, na terceira rodada. O União/São Caetano recebe às 18h o Pinheiros. Às 19h, o Macaé joga em casa contra o MRV/Minas e no mesmo horário, o Finasa/Osasco joga fora de casa contra o Ecus/Suzano. "O Suzano vem dando trabalho aos adversários. É um time que joga muito rápido e, apesar da juventude, mantém uma constância dentro da partida", afirma José Roberto Guimarães, técnico do Osasco.