Superliga Masculina volta amanhã A Superliga Masculina de Vôlei volta nesta quinta-feira, com quatro partidas. Destaque para o confronto entre On Line e Unisul, que jogam às 18h, em Novo Hamburgo, com transmissão da SporTV. "Jogaremos contra o atual campeão brasileiro. Só falar em Marcelinho e Giovane já mostra a dimensão do time. Mas não temos de respeitá-lo tanto assim pelos nomes e pelo título. Teremos de adotar uma postura mais agressiva", afirmou Jorge Schmidt, técnico da On Line, que está em terceiro lugar na classificação geral. A Unisul, de Carlos Weber, ocupa a 7ª colocação. Nos outros jogos do dia: Ulbra x Intelbrás/São José, Union Pack/Bento x Náutico/Araraquara e UCS/Colombo x Wizard/Suzano.