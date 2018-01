Superliga: Minas ganha e disputa final O Telemig Celular/Minas está na final da Superliga masculina de vôlei com a vitória por 3 sets a 2 (25/22, 25/23, 24/26, 20/25 e 15/10) sobre o Wizard/Suzano em Belo Horizonte (MG), no quinto e último jogo da série melhor de cinco jogos da semifinal. Agora, o Minas enfrenta o Banespa/Mastercard na decisão do título, também em cinco partidas.