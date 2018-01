Superliga: Minas recebe a supresa Cimed O confronto de líder e vice-líder é o destaque da Superliga Masculina de vôlei nesta quarta-feira, às 20h30. O Telemig/Minas, primeiro, recebe o Cimed com transmissão da SporTV. Os times têm campanhas quase idênticas, com seis vitórias e uma derrota ? os mineiros vencem no saldo de sets. Melhor atacante da competição, Samuel volta ao Minas após duas partidas. O jogador estava sendo poupado por dores no joelho. ?Será um bom jogo, entre equipes de ponta. E para nós será importante vencer um adversário direto na briga pelo título?, diz o paranaense, de 2 m e 89 kg. Do lado da Cimed, o técnico Renan Dal Zotto alerta: ?Os jogadores do Minas sacam muito bem. É um jogo onde não podemos depender de um ou outro fundamento. Tudo tem de funcionar.? Na Superliga Feminina, haverão duas partidas nesta quarta-feira: às 19h30, o Brasil Telecom recebe o Finasa/Osasco; às 20h, no Rio, o Flamengo joga em casa com o Mon Bijou/São Caetano.