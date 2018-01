Superliga: On Line se garante em 3.º O On Line venceu por 3 a 2 a Unisul/Cimed (25/21, 25/16, 19/25, 22/25 e 15/13) nesta quinta-feira a noite, no retorno da Superliga masculina de vôlei, e se garantiu na 3.ª posição na classificação geral da competição, com 27 pontos, dois a menos que o líder Telemig/Minas. O segundo colocado é o Banespa, com os mesmos 27 pontos. Além deste jogo, a rodada teve ainda os seguintes resultados: Ulbra 3 a 1 Intelbrás/São José (25/20, 25/16, 23/25 e 25/15), Bento/Union Pack 3 a 1 Náutico/Araraquara (25/21, 23/25, 25/20 e 25/16) e UCS/Colombo 3 a 1 Wizard/Suzano (25/21, 21/25, 26/24 e 25/22).