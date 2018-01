Superliga: Osasco continua como vice A Rexona/Rio de Janeiro segue como única equipe invicta na Superliga Feminina de Vôlei, mas a Finasa também se manteve na vice-liderança depois da vitória nesta quarta-feira à noite sobre a MRV/Minas, com 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/12 e 25/19. Em 11 jogos, o time carioca dirigido pelo técnico Bernardo Rezende teve 11 vitórias; Osasco, do técnico José Roberto Guimarães, soma dez. Em Juiz de Fora, o Sesi-MG perdeu da Blue Life/Pinheiros, que fechou o jogo no quinto set: com 25/20, 27/29, 25/23, 22/25 e 15/9. No ABC, a Detur/São Caetano venceu Macaé por 3 a 1 com 25/22, 25/14, 11/25 e 25/16.