Superliga: Osasco ganha suado no Rio O Finasa/Osasco arrancou um 3 a 2 contra o Oi/Campos nesta quarta-feira, na casa do adversário, pela Superliga feminina de vôlei: 25/23, 18/25, 25/19, 22/25 e 15/9. No ABC, o São Caetano/Detur perdeu do MRV/Minas: 15/18, 18/25, 25/19 e 25/14. Já no Rio, a Rexona Ades fez 3 a 1 sobre o Pinheiros/Blue Life, com 25/18, 24/26, 25/18 e 25/16. Em Brasília, o Brasil/Telecom venceu por 3 a 0 sobre Macaé: 25/16, 25/15 e 25/23. Já na Superliga masculina, o Wizard/Suzano fez 3 a 0 no On Line, com 25/20, 25/23 e 25/20 e o UCS/Colombo foi derrotado pelo Minas/Telemig por 3 a 0, com 25/23, 25/22 e 25/23.