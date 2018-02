Superliga: Osasco vence a primeira Na primeira partida das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei, nesta terça-feira, a Finasa/Osasco bateu em casa a MRV/Minas por 3 sets a 0 (25/13, 25/12 e 25/17), dando passo importante em busca do tricampeonato em apenas 1h15min. A jogadora Carolina, de Osasco, foi eleita a melhor da partida. O técnico José Roberto Guimarães cumprimentou suas meninas, mas não se iludiu com a facilidade da vitória. ?Meu time jogou bem. Bloqueio e defesa funcionaram bem e também tivemos um saque forte. Mas o Minas jogou menos do esperado e certamente jogarão mais em Belo Horizonte no domingo?, disse.