Superliga pode conhecer semifinalista Pode sair nesta terça-feira o primeiro semifinalista da Superliga Feminina de Vôlei. A invicta Rexona/Ades vai a Uberlândia para o segundo confronto da série melhor-de-três das quartas-de-final, contra o Sesi-MG. Na primeira partida, no sábado, a equipe carioca venceu as adversárias por 3 sets a 0. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, às 20h30. O time mineiro, comandado pelo técnico Percy Oncken, aposta na ponteira Alê, sexta maior pontuadora da Superliga (tem 243 pontos). Nenhuma jogadora da Rexona pontuou mais do que ela. Fabiana, da Rexona, aparece em sétimo lugar, com 234 pontos. Alê garante: "Fizemos um bom jogo no Rio, apesar da derrota. E agora e entraremos em quadra agora com a consciência de que dá para vencer." A jogadora ainda destaca a força da torcida: "Vai lotar o ginásio. Tanto que tem até lista de espera por ingressos. É mais uma motivação para nós." Na quarta-feira, poderão ser conhecidos os outros três times semifinalistas. A Finasa/Osasco, bicampeã da Superliga (2003/2004), que venceu o primeiro jogo de sua série, enfrenta a Detur/São Caetano às 21h30, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano. A MRV/Minas, único time a vencer fora de casa no primeiro jogo da série, recebe a Blue Life/Pinheiros às 20h, no Ginásio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte. Em Brasília, no mesmo horário, será a segunda partida entre a Brasil Telecom e a Oi/Campos, que venceu o primeiro duelo da série.