Superliga pode decidir semifinalistas Nesta quinta-feira haverá os segundos jogos das séries femininas, pelas quartas-de-final da Superliga de Vôlei, com boas chances de até os três times já conseguirem vaga às semifinais. Às 19 horas, o São Caetano recebe a equipe de Curitiba, com toda vantagem: o time ganhou no tie break, em Curitiba. Às 20 horas, jogam Macaé (que traz vitória da quadra rival) e Campos, Pinheiros e Osasco (que venceu o primeiro jogo, em casa). Minas e São José só jogam no domingo, em Belo Horizonte (Minas venceu a primeira partida).