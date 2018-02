Superliga pode definir semifinalistas A Superliga Feminina de Vôlei pode conhecer três semifinalistas na rodada desta quinta-feira. Afinal, basta uma vitória para que BCN/Osasco, Açúcar União/São Caetano e Macaé/Nuceng fechem a disputa de seus playoffs (melhor-de-três partidas). No outro confronto das quartas-de-final, o MRV/Minas tentará apenas no domingo a segunda vitória contra o Cadsoft/São José. Nos primeiros confrontos, São Caetano e Macaé surpreenderam os adversários que eram considerados favoritos. O time do ABC paulista venceu o Rexona, do Paraná, por 3 sets a 2. Já a equipe carioca derrotou o Automóvel Clube/Campos (RJ) também por 3 a 2. São Caetano e Rexona jogam a partir das 19 horas desta quinta-feira, no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul. Já Macaé e Campos se enfrentam a partir das 20 horas, no ginásio Juquinha, em Macaé. A tarefa do BCN/Osasco, da levantadora Fernanda Venturini, parece ser mais tranqüila. Depois de ganhar fácil do Blue Life/Pinheiros por 3 sets a 0, a equipe volta a quadra nesta quinta-feira, às 20 horas, no ginásio do Pinheiros. Homens - Pela Superliga Masculina, o Banespa pode assegurar presença na semifinal contra o Bento Gonçalves (RS), também nesta quinta-feira, às 20 horas, no ginásio da Avenida Santo Amaro, em São Paulo. O time paulista tem a vantagem de uma vitória na série melhor-de-três e recebe os gaúchos em casa.