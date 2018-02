Superliga pode ter outros semifinalistas A Superliga Feminina de Vôlei pode ter a definição de semifinalistas nesta quarta-feira. Finasa/Osasco, Oi Campos e MRV/Minas lideram suas séries melhor-de-três (1 a 0) e estão perto da vaga. No ABC, a Detur/São Caetano recebe o Finasa/Osasco, que venceu a primeira partida por 3 a 0 e está perto da semifinal. O jogo, marcado para as 21h30, terá transmissão da SporTV. MRV/Minas e Blue Life/Pinheiros, que jogam às 20h, em Belo Horizonte, devem fazer o jogo mais equilibrado da rodada. As garotas do Minas estão com a vantagem na série. Outra boa partida, também às 20h, em Brasília, será entre Brasil Telecom e Oi/Campos. Se vencer, o time carioca estará na semifinal.