Superliga: Rexona recebe Oi Campos O Rexona-Ades, do Rio, recebe nesta terça-feira o Oi Campos, às 18h30 com Sportv, pelas semifinais da Superliga feminina de vôlei. É o 3.º jogo da série melhor de 5, empatada em 1 a 1, e quem vencer estará a uma vitória da final. "Estamos numa nova série, porque é como se fosse uma melhor de três agora", disse Bernardinho. O pensamento de Luizomar de Moura, técnico do Oi, não é diferente. Ele só acrescenta que suas atletas precisam encarar as semifinais como os últimos jogos de suas vidas.