Superliga: Rexona segue firme na ponta Mesmo desfalcada novamente da oposto Renatinha, a Rexona venceu neste sábado à tarde o Fiat/Minas no Tijuca do Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/17, mantendo a liderança da Superliga Feminina de Vôlei (com seis vitórias e nenhuma derrota). A ponta Sassá, que também se recupera de lesões no ombro, entrou apenas no fim do terceiro set. A melhor da partida foi a meio Fabiana, que somou 16 pontos. Pelo Minas, o destaque foi Joycinha, com 12. Outro jogo do dia, pela sexta rodada da primeira fase: Brasil/Telecom 1 x 3 Flamengo/Rio (21/25, 28/26, 21/25 e 21/25). Masculino - Pela nona rodada da primeira fase, os jogos encerrados são: Banespa/São Bernardo 3 x 2 Lupo/Náutico (26/24, 19/25, 25/20, 20/25 e 15/9); São Caetano/Tamoyo 0 x 3 Wizard Campinas (22/25, 20/25 e 21/25); e UCS/Colombo 0 x 3 On Line (19/25, 26/28 e 22/25).