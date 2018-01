Superliga: S. Bernardo tenta ser líder O Banespa/São Bernardo vai a Bento Gonçalves (RS) neste sábado para enfrentar a Union Pack/Bento, às 20h30, pela última rodada da primeira fase da Superliga Masculina de Vôlei. O Banespa, comandado por Nalbert, vem de sete vitórias consecutivas e está na vice-liderança da competição, com 16 pontos, atrás da Telemig/Minas, que tem 17. Já o clube gaúcho ocupa a sétima posição, com 14 pontos. Haverá mais quatro jogos neste sábado: Suzano x Unisul, Araraquara x São José; UCS x São Caetano e Ulbra x Minas. Pela Superliga Feminina, a Rexona/Ades segue como líder - é a única equipe invicta - e enfrenta Macaé, às 18h deste sábado, em Macaé. Outros jogos do dia: Telecom x Osasco e Minas x Sesi-MG.