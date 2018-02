Superliga: semifinais começam quinta Começa na próxima quinta-feira a fase semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. E no feminino, os confrontos serão a partir de sábado. As séries são em melhor-de-cinco jogos. No masculino, o Wizard/Suzano, que eliminou nas quartas-de-final o tricampeão Telemig Celular/Minas, enfrenta a Unisul (SC) numa das semifinais. Na outra, o Banespa/Mastercard terá pela frente a Ulbra (RS), que a exemplo do Suzano conquistou sua vaga no fim de semana, vencendo o Palmeiras/Guarulhos. As duas séries começam na quinta-feira. No feminino, BCN, de Osasco, e Rexona, de Curitiba, começam a disputar uma das vagas na final no domingo, em Osasco - 12h15, ao vivo na Bandeirantes. Será uma repetição da semifinal do ano passado, quando o BCN venceu a série melhor-de-três por 2 a 0. A outra vaga na decisão será disputada por MRV/Minas e Automóvel Clube/Campos, que começam a série no sábado, às 20h30, em Belo Horizonte.