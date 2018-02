Superliga: Semifinal começa em Osasco As melhores bloqueadoras da Superliga Feminina de Vôlei (Valeskinha, do Finasa/Osasco, e Ednéia, do MRV/Minas) se encontram nesta terça-feira, às 19h, em Osasco (SP). O jogo é válido pelas semifinais da competição e terá transmissão do SporTV. "Tenho facilidade. É muito treino e leitura de jogo", diz Valeskinha ao explicar seu sucesso. "Tenho o bloqueio como um de meus melhores fundamentos pela minha facilidade de saltar. Estudamos bem o time delas e sabemos que não será fácil", declara Ednéia. Osasco e Minas fizeram as finais da Superliga de 2004. O outro confronto, que começa na quarta-feira, será entre Oi Campos e Rexona/Ades.