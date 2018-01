Superliga: Suzano joga em Araraquara A segunda fase classificatória da Superliga Masculina de Vôlei começa nesta terça-feira com a partida entre Lupo/Náutico/Fundesport e Wizard/Suzano, marcada para as 20h30, em Araraquara. O time de Suzano, comandado pelo técnico Ricardo Navajas, vem de vitória sobre a Unisul e ocupa a quarta colocação do campeonato. O time de Araraquara, que está em sétimo, busca reabilitação depois da derrota para a equipe de Bento Gonçalves. Os jogos que completam a rodada de quinta-feira: Banespa/Mastercard e Shopping ABC/Santo André; UCS e Ulbra; Intelbrás/São José e Telemig/Minas; Unisul e Palmeiras/Guarulhos. O Minas lidera a competição, seguido de Banespa, Unisul e Suzano. A Ulbra ocupa a quinta colocação, na frente de Palmeiras e Lupo.