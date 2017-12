Superliga também servirá como ?treino? "O tempo para treinar para Olimpíada de Atenas/2004 será curto. A China, por exemplo, começará a treinar em fevereiro. Já saímos atrás", dizia nesta quinta-feira Fernanda Venturini sobre a Superliga, que vai até maio. Para Ary Graça, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, as equipes atingiram um bom nível de amadurecimento e a Superliga servirá também como treinamento para a Olimpíada. "Não muda nada", disse Graça, que ainda prometeu medalhas olímpicas em Atenas. "Somos favoritos e, na teoria, traremos medalhas." Giovane prefere não pensar no futuro. "Vou mergulhar de cabeça na competição, para depois pensar em Olimpíada. Não adianta pensar no amanhã. Temos de pensar no presente." Com o vôlei em alta depois da conquista de duas medalhas na Copa do Mundo do Japão - prata com a seleção feminina e ouro com a masculina -, a expectativa da CBV e dos jogadores é que o público lote os ginásios. ?Todo mundo está feliz com as nossas conquistas e isso reflete muito na torcida. Em Osasco, temos um público fiel, que lotou o ginásio em todos os jogos no Estadual?, disse Fernanda Venturini. "A parceria com a tevê (SporTV) também ajuda a promover o esporte", completou Ary Graça.