Superliga: Telemig ganha jogo isolado O Telemig/Celular venceu neste sábado o Shopping ABC/São Caetano por 3 sets a 0 (25-16, 25-20 e 25-18) e consolidou sua liderança na Superliga masculina de vôlei, chegando aos 29 pontos, dois a mais que o Banespa, 2.º colocado. Já o São Caetano é apenas o 8.º colocado, com 20 pontos. Esta rodada será completada somente no próximo dia 10, quinta-feira, quando serão realizados os seguintes jogos: Ulbra x Intelbrás/São José; On Line x Unisul/Cimed; Bento/Union Pack x Náutico e UCS/Colombo x Wizard/Suzano.