Superliga tem clássico catarinense Apenas uma partida será realizada nesta quinta-feira pela quinta rodada da Superliga Masculina de Vôlei, que terá o clássico catarinense entre Unisul e Intelbrás/São José, às 20h30, em Florianópolis. A partida terá transmissão ao vivo pela SporTV. Na primeira fase, a Intelbrás venceu o duelo catarinense por 3 sets a 1. A Unisul, atual campeã da Superliga, não passa por uma boa fase - vem de quatro derrotas seguidas e ainda não atuou com o time completo. Comandada pelo argentino Carlos Weber, a equipe aguarda a recuperação do meio-de-rede Braz, com uma torção no joelho esquerdo.