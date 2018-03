Superliga tem jogos nesta quinta Foram divulgadas nesta terça-feira as tabelas das quartas-de-final das Superligas Masculina e Feminina de Vôlei. A classificação será decidida em séries de melhor-de-três jogos. A disputa masculina começa nesta quinta-feira. Ulbra/São Paulo e Shopping ABC/Santo André se enfrentam em Canoas, às 19h30, enquanto Telemig Celular/Minas e Bento/Union Pack jogam em Belo Horizonte no mesmo horário. Unisul e Intelbras/São José, em Florianópolis, e Wizard/Suzano contra Banespa/Mastercard/São Bernardo, em Suzano, entram em quadra às 20h30. No feminino, os jogos serão disputados no sábado: Finasa/Osasco e Macaé Sports jogam às 14 horas, em Osasco. Às 17 horas haverá três partidas: Força Olímpica e MRV/Minas; Pinheiros e União São Caetano; e Rexona-Ades e ACF/Campos.