Superliga tem rodada agitada no sábado A Superliga de Vôlei segue com jogos no sábado. Destaque, na Masculina, para Wizard/Suzano e Mastercard/Banespa/São Bernardo, às 19 horas, em Suzano. As equipes, segunda e terceira colocadas respectivamente, precisam da vitória para alcançar a líder Unisul, de Florianópolis. Outras três partidas: Ulbra/São Paulo e Telemig/Minas, em Canoas, no Rio Grande do Sul, às 20h30; Union Pack/Bento e UCS/Colombo, às 20h30, em Bento Gonçalves; Shopping Jaraguá e Shopping ABC/Santo André, às 20 horas, em Araraquara.