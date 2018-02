Superliga tem rodada nesta sexta-feira A rodada de sexta-feira da Superliga Masculina de Vôlei destaca o confronto entre Banespa/Mastercard/São Bernardo e Wizard/Suzano, que jogam no ABC, às 13h30. O jogo, que repete a final do Campeonato Paulista, terá transmissão da SporTV. Em seguida, às 17h, o Shopping ABC/São Caetano recebe o Náutico/Araraquara. Às 20h30 jogam Bento/Union Pack e Ulbra e UCS/Colombo e Online. Às 22h, a Unisul/Cimed recebe o Telemig/Minas, com RedeTV!. Entre as mulheres, também nesta sexta-feira, às 17h, jogam Pinheiros e Sesi Esporte. Às 18h, com SporTV, o Brasil Telecom recebe a Rexona/Ades e Macaé enfrenta São Caetano.