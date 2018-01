Superliga tem rodada neste sábado Quatro dos favoritos ao título da Superliga Masculina de Vôlei entam em quadra neste sábado, para a sétima rodada da competição. Em Belo Horizonte, a Telemig/Minas recebe a Ulbra/São Paulo, às 19h, com transmissão da SporTV. Na partida marcada para as 17h, o Banespa/Mastercard joga em São Bernardo com a Wizard/Suzano, brigando pela liderança temporária do campeonato. Carlos Alberto Castanheira, técnico do time mineiro, que ocupa a quinta posição, acha que o grupo embalou de vez. "Ainda precisamos melhorar a parte física e evoluir em todos os fundamentos. Só vamos conseguir tudo isso jogando e ganhando ritmo de jogo", disse. Marcelo Fronckowiak, que comanda a Ulbra, quarta colocada, alerta: "Eles (do Minas) montaram um time extraordinário para esta temporada." Na partida entre Banespa e Suzano estará em jogo a liderança temporária da competição, já que a Unisul, primeira colocada, folga na rodada. Os dois times estão com a mesma campanha: quatro vitórias e uma derrota, com Suzano levando vantagem no saldo de sets - perdeu 12, um a menos que o Banespa. "É um clássico estadual e vai ser muito competitivo. Já conhecemos o jogo do Banespa, pois nos enfrentamos no Estadual. Quando eles jogam contra o nosso time, modificam toda a tática de ataque. Estamos nos preparando para essas modificações", falou o técnico Ricardo Navajas, de Suzano. Outros dois jogos completam a rodada: Shopping ABC/Santo André x Shopping Jaraguá/Náutico, às 17h, e UCS/Colombo x Bento/Union Pack, às 20h. Mulheres - A Superliga Feminina terá os seguintes jogos neste sábado: Pinheiros x Rexona/Ades, às 17h, Finasa/Osasco x Força/Olímpica, às 18h, Açúcar União/São Caetano x ACF/Campos, às 18h, e Suzano x Macaé, às 19h.