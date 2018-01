Superliga tem rodada terça e quinta A Superliga volta a ter partidas na próxima terça-feira. E a rodada é toda feminina, com quatro jogos marcados, todos às 20h30: Oi Campos x Macaé Sports; São Caetano/Detur x Sesi Esporte/MG; Pinheiros/Blue Life x Brasil Telecom; e Finasa/Osasco x Rexona/Ades (com transmissão do SporTV). Quem lidera a competição é a Rexona/Ades, com 15 vitórias em 15 jogos. Neste sábado, foram realizados quatro partidas, com os seguintes resultados: Sesi Esporte/MG 3 x 2 Oi Campos (25/23, 14/25, 25/21, 22/25 e 15/9); Finasa/Osasco 3 x 0 Pinheiros/Blue Life (25/20, 25/17 e 25/23); Brasil Telecom 2 x 3 São Caetano/Detur (20/25, 25/17, 24/26, 29/27 e 13/15); e MRV/Minas 0 x 3 Rexona/Ades (20/25, 21/25 e 12/25). Masculino - Já a Superliga masculina terá jogos somente na próxima quinta-feira: On Line x Telemig Celular/Minas (18h30, com SporTV); Banespa/Mastercard x UCS/Colombo (20 horas); Intelbrás/São José x Wizard Suzano (20 horas); Unisul/Cimed x Náutico Araraquara (20 horas); e Shopping ABC/São Caetano x Bento/Union Pack (20 horas). No sábado, os resultados foram: Telemig Celular/Minas 3 x 0 Bento/Union Pack (25/19, 25/17 e 25/22); Wizard/Suzano 3 x 0 Ulbra (25/22, 27/25 e 25/20); Unisul/Cimed 3 x 2 Banespa/Mastercard (27/25, 24/26, 25/20, 18/25 e 16/14); Intelbrás/São José 2 x 3 Shopping ABC/São Caetano (25/21, 25/22, 23/25, 23/25 e 17/19); e Náutico Araraquara 0 x 3 On Line (22/25, 22/25 e 28/30). O líder é o Telemig Celular/Minas, com 17 vitórias e 1 derrota.