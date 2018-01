Superliga terá só um jogo neste sábado Um único jogo, entre o Telemig Celular/Minas e o Shopping ABC/São Caetano, em Belo Horizonte (MG), neste sábado, às 15h30, será realizado durante o carnaval, pela Superliga Masculina de Vôlei. As demais partidas da sexta rodada do returno serão retomadas no dia 10, após o carnaval. A disputa da Superliga Feminina volta apenas dia 16, com quatro jogos da sétima rodada do returno.