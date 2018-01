Superliga terá última rodada nesta 4ª A Superliga Feminina de Vôlei interrompe, nesta quarta-feira, sua competição para as festas de fim de ano, logo depois de três jogos marcados às 20h. O destaque é a Finasa/Osasco, comandada pelo técnico Paulo Coco e uma das favoritas ao título, que recebe São Caetano no ginásio José Liberatti. Com transmissão da SporTV. também jogam Macaé x Blue Life/Pinheiros e Flamengo x ASBS/Suzano. A Masculina ainda tem jogos nesta quinta, antes do recesso. Às 18h, a Cimed, que vem com excelente aproveitamento, recebe a Unisul, em Florianópolis ? com SporTV. Às 19h30, jogam São Caetano x Banespa. Os outros jogos são às 20h: Lupo x Wizard, Ulbra x OnLine, Minas x Aramaçan e Bento x UCS.