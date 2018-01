Superliga: Unisul x Ulbra iniciam decisão Começa neste sábado a decisão da Superliga Masculina de Vôlei que definirá em série melhor-de-cinco jogos o campeão da temporada 2002/2003. Unisul e Ulbra jogam às 21 horas, no Ginásio Carlos Alberto Campos, em Florianópolis (com SporTV). Uma final que tem vários aspectos curiosos. O clássico regional coloca em confronto duas equipes do Sul do País, patrocinadas por universidades e que são comandadas por técnicos estreantes, Marcelo Fronckowiak, na Ulbra, e o ex-levantador da seleção da Argentina, Carlos Weber, na Unisul. A equipe de Florianópolis, vice-campeã da Superliga em 1999/2000 e duas vezes terceira colocada nas temporadas subseqüentes, ainda não tem um título brasileiro. A gaúcha Ulbra, de Canoas, bicampeã, busca o lugar mais alto do pódio pela terceira vez na Superliga. A Unisul joga em casa a primeira partida da decisão e tem conseguido lotar o seu ginásio, mas Weber observa que será necessária muita concentração nos próximos dias, independentemente de quem manda o jogo. O BCN/Osasco, classificado para a final da Superliga Feminina ao eliminar o Rexona por 3 a 0, espera seu rival, que sairá do confronto entre o MRV/Minas e o Automóvel Clube de Campos. As equipes fazem o quarto jogo do playoff semifinal amanhã, às 19 horas, em Campos (com SporTV).