Superliga volta sábado para os playoffs As equipes classificadas para as quartas-de-final da Superliga de Vôlei - Masculina e Feminina - começaram hoje os treinos para a próxima fase. Entre os homens, os playoffs começam na quinta-feira. Na competição feminina, os confrontos se iniciam no sábado. O horário das partidas ainda não foi definido pela Confederação Brasileira de Vôlei. Na competição masculina, a Unisul, de Santa Catarina, se classificou em segundo lugar, atrás apenas da Ulbra, do Rio Grande do Sul. A equipe catarinense aposta na força de dois argentinos para chegar às semifinais: o técnico Carlos Weber e o atacante Marcos Milinkovic. O adversário da Unisul será a Intelbras/São José, também de Santa Catarina. Os dois times são os mais fortes do Estado e disputam as finais de várias competições da Região Sul. "Jogamos muito contra a equipe de São José; é um rival muito forte e que nos conhece bem, assim como também conhecemos o jogo deles. Teoricamente, somos os favoritos, mas estamos encarando o confronto com muita seriedade e respeito", analisa Weber. Sobre o amigo e comandado Milinkovic, o treinador afirma: "Sem dúvida, ele pode ser eleito o melhor jogador da Superliga, mas há outros jogadores, como o Giovane (Minas) e o Roberto Minuzzi (Ulbra), que estão se destacando. A certeza que tenho é que ele vai jogar nesta fase a mesma coisa que jogou o campeonato todo." Os outros confrontos na Superliga Masculina serão entre Ulbra/São Paulo e Shopping/ABC Santo André; Telemig/Minas e Bento/Union/Pack; e Wizard/Suzano e Banespa. Na competição feminina, em que as quartas-de-final começam apenas no sábado, o Finasa/Osasco joga contra o Macaé Sports; o MRV/Minas pega o Brasil Telecom/Força Olímpica; o Açúcar União/São Caetano enfrenta o Pinheiros/Blue Life; e o Rexona/Ades joga contra o ACF/Campos.