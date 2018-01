Superligas: Banespa e Ulbra ganham No fim de semana dois clássicos marcaram a Superliga Masculina de Vôlei. O Banespa/Mastercard/São Bernardo derrotou no sábado a Wizard/Suzano, por 3 sets a 0 (25/21, 27/25 e 25/23), em Suzano. No Sul, a Ulbra venceu o Bento Union/Pack por 3 sets a 0 ( 25/20, 25/16 e 25/20). Já o Telemig Celular/Minas venceu a Unisul/Cimed, atual campeã, por 3 sets a 0 (25/21, 25/21, 26/24), confirmando a boa fase. O líbero Serginho, do Telemig Celular/Minas, que agora soma 27 pontos, com 13 vitórias e apenas uma derrota, foi eleito o melhor jogador da partida. Apesar da derrota, o experiente ponta Giovane, da Unisul terminou o jogo como o maior pontuador, com 18 pontos. A Online venceu a UCS/Colombo, por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/23), em Novo Hamburgo. Como o resultado a Online assumiu a terceira posição na tabela à frente da Ulbra. Pela Superliga Feminina, a Rexona/Ades venceu os 12 jogos disputados e é a única invicta na competição. No sábado, a equipe derrotou o Sesi Esporte-MG por 3 sets a 0 (25/20, 25/12 e 25/7). O próximo jogo do Rexona será nesta terça-feira contra a Oi Campos, às 18h30, no ginásio Valdir Pereira, no norte fluminense. O jogo terá transmissão do Sportv. O técnico Bernardo Rezende, da Rexona, não dará folga às suas jogadoras. "Vamos treinar muito. O time de Campos está muito bem, venceu novamente na rodada, vem crescendo e ganhou todos seus jogos em casa. Teremos um jogo difícil e importante lá contra eles", analisou Bernardinho. Na quarta-feira, é a vez da vice-líder, Finasa/Osasco, entrar em quadra contra o Sesi Esporte-MG, às 20h, no ginásio José Liberatti, em Osasco. Mais dois jogos: Pinheiros x São Caetano; Minas x Macaé.