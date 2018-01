Superligas: Brasília e Ulbra vencem O Brasil Telecom, de Brasília, venceu a MRV/Minas por 3 sets a 0 (25/15, 25/15 e 25/22), em Belo Horizonte, neste sábado, pela segunda fase de classificação da Superliga Feminina de vôlei. Foi a quinta derrota seguida do time mineiro. Já na Superliga Masculina, a Ulbra ganhou o terceiro jogo consecutivo, em casa, no clássico gaúcho com Bento/Union Pack por 3 a 0 (25/20, 25/16 e 25/23).