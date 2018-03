Superligas de Vôlei em fases decisivas Ulbra/São Paulo, Unisul, Telemig Celular/Minas e Wizard Suzano venceram os primeiros confrontos dos playoffs das quartas-de-final da Superliga Masculina de Vôlei e se voltarem a ganhar na segunda rodada, com três jogos neste sábado e um domingo, asseguram presença nas semifinais do torneio. Também as quartas-de-final da Superliga Feminina começam neste sábado. No equilibrado confronto entre equipes paulistas, o Banespa/Mastercard, que perdeu o primeiro jogo para o Wizard/Suzano por 3 a 2, tenta reverter a desvantagem neste sábado, às 20 horas, no Ginásio Municipal de São Bernardo. A Ulbra, que ganhou o primeiro jogo por 3 a 1, enfrenta o Shopping ABC/Santo André, às 19 horas, em Santo André. O supertime do Minas Tênis Clube que foi surpreendido pelo Bento/Union Pack jogando em casa (3 a 0) tentará empatar o playoff em Bento Gonçalves, às 20h30. A Unisul joga em São José contra a Intelbrás, domingo, às 18 horas (ganhou na primeira rodada por 3 a 0). Pela Superliga Feminina os quatro primeiros confrontos das quartas-de-final serão neste sábado. O Finasa/Osasco abre a rodada contra o Macaé Sports, às 14 horas (com SporTV). Em São Paulo, o Pinheiros/Blue Life recebe o Açúcar União/São Caetano, às 17 horas. No mesmo horário jogam Brasil Telecom/Força Olímpica x MRV/Minas e Rexona-Ades x Automóvel Clube/Campos.