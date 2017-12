Superligas de vôlei têm rodada agitada Depois de estrear com vitória na Superliga Masculina contra um dos principais candidatos ao título, o Telemig Celular/Minas, a UCS/Colombo joga nesta quinta-feira com o Banespa, às 20h30, em São Bernardo, com SporTV. O Banespa venceu o Intelbrás/São José na estréia, mas perdeu para a Unisul a segunda partida. Na classificação geral, o Banespa está em quinto lugar, com três pontos, uma vitória e uma derrota, em dois jogos. A UCS/Colombo é a oitava colocada, com dois pontos, uma vitória em apenas um jogo. "A UCS/Colombo chega motivada com a vitória sobre o Telemig Celular/Minas e virá para cima. Temos de entrar para jogar muito bem, com bastante ânimo e disposição, pois não estaremos diante de uma equipe fraca. É um time ´jogueiro´, que defende muito bem. Temos de usar todas as nossas armas. O nosso ginásio é grande, o que pode ajudar pela falta de referências do adversário. De qualquer forma, a palavra do confronto será tranqüilidade", disse Mauro Grasso, técnico do time paulista. Ex-levantador e técnico da UCS, Paulo Roese analisa: "A nossa equipe chega motivada. Sabemos que o nosso próximo adversário é conhecido pela sua tradição no voleibol, mas estou confiante que a motivação pela primeira vitória mudará o comportamento do nosso time dentro de quadra. O resultado foi um sobreaviso da qualidade da nossa equipe." Outras partidas: Shopping ABC/Santo André e Telemig/Minas, às 19h30; Wizard/Suzano e Intelbras/São José, às 20h30; Shopping Jaraguá/Náutico e Unisul, às 20h. Feminino - Na competição feminina, o destaque fica para o líder MRV/Minas, que joga em casa contra o Suzano, às 20h. As mineiras ganharam todos os três jogos que disputaram, e as paulistas perderam os três jogos. "Será nossa estréia em casa, diante de nossa fantástica torcida. Estou satisfeito com o desempenho do grupo, apesar de ainda sofrermos um pouco na recepção e no conjunto. Mesmo com essas deficiências, conseguimos superar os nossos adversários jogando taticamente muito bem. O Ecus/Suzano vem se apresentando bem nesta Superliga. Prova disso é que na última rodada venceu um set do Finasa/Osasco", alertou Antônio Rizola, técnico do MRV. A rodada terá ainda os seguintes jogos: Sesi Esporte e União/São Caetano, às 19h30 e Rexona/Ades e Macaé Sports, às 18 horas (com SporTV).