Superligas recomeçam nesta quinta A Superliga de vôlei volta nesta quinta-feira, após a parada para as festas de fim de ano. A competição masculina terá cinco jogos da oitava rodada da primeira fase. O destaque fica para o tricampeão Telemig/Minas, que pela primeira vez jogará diante de sua torcida. Será diante da UCS/Colombo, às 20h30. A partida terá transmissão do SporTV. Outros quatro jogos completam a oitava rodada. A primeira partida será às 18h30, entre Ulbra e Náutico Araraquara; às 21h, a On Line recebe o Wizard/Suzano. Dois jogos serão às 20h: Shopping ABC/São Caetano e Unisul/Cimed. Na competição feminina, apenas uma partida será realizada nesta quinta: o São Caetano/Detur recebe o Pinheiros/Blue Life, às 17h.