Supernova abre caminho na Eldorado-Brasilis O catamarã "Supernova", que supervisiona a Eldorado Brasilis - a maior regata de vela oceânica do País, com 1.260 milhas náuticas (2.336 quilômetros) - , chegou nesta terça-feira por volta das 14 horas à Trindade. De acordo com a estimativa do juiz da regata, Dionísio Sulzbeck, os primeiros veleiros devem chegar na noite desta terça-feira. Os ventos mudaram para Nordeste, no Atlântico Sul, com intensidade inferior a 10 nós, melhorando as condições do mar. Com circunstâncias favoráveis, o comandante do "Oi/Nokia/Sorsa", Eduardo Penido, manifestou nesta terça-feira otimismo com a possibilidade de bater o recorde da Eldorado-Brasilis - estabelecido em 2001 pelo "Touché", do comandante Ernesto Breda, que completou a regata em 181h49min. Nesta terça-feira, o catamarã "Galileu", do comandante Walter Antunes, também mantinha um ritmo forte, próximo do líder "Sorsa". Na ilha, o ponto brasileiro de terra mais distante da costa, a 1.168 quilômetros de Vitória, os participantes da regata podem permanecer por até 48 horas, com o cronômetro zerado, para iniciarem a segunda metade do percurso, voltando à capital do Espírito Santo. A beleza do território encantou os 26 tripulantes do "Supernova", que desembarcaram nesta terça-feira à tarde em Trindade. "Estamos maravilhados. Já imaginava que a ilha era de fato muito bela, mas é impactante quando você chega a Trindade", disse Oscar Müller, comandante do catamarã.