SuperSurf abre temporada de decisões O título brasileiro de surfe começará a ser decidido a partir desta quarta-feira na última etapa do SuperSurf, na Praia de Itamambuca, Ubatuba. O evento abre a seqüência de grandes eventos do esporte que inclui duas etapas do WQS e a decisão do título mundial do WCT. No masculino, nove atletas disputam o título liderados pelo paulista Beto Fernandes (SP). No feminino, quatro surfistas ainda estão na luta pelo campeonato.