Surf: Suelen vive do pesadelo ao sonho Suelen Naraísa, 17 anos, terminou o ano como sexta melhor surfista do Campeonato Brasileiro, o SuperSurf, e já está se preparando para a edição que começa em abril, em Maresias. Quem a vê na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, não imagina a batalha que venceu quando tinha 10 anos e já surfava: descobriu que tinha câncer no rim. "Queria vencer para voltar a cair na água e conquistar títulos." Leia mais no Jornal da Tarde