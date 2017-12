Surf: torneio reúne universitários Os universitários amantes do surf poderão participar neste feriado, entre os dias 2 e 3 de novembro, do I Uniban Surf Contest, na praia de Itamambuca, em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. O torneio será organizado em conjunto com a Associação Ubatuba de Surf e dispõe de 120 vagas - 40 para estudantes locais - nas categorias masculina e feminina. Os oito primeiros colocados serão premiados com kits e acessórios para o esporte enquanto os campeões receberão troféus e pranchas de surf.