Surfe: 2 lutam pelo título no Challenge Enquanto os surfistas do WCT esperam pelo swell perfeito prometido pelos meteorologistas para iniciar as competições nas Ilhas Fiji, no Brasil Leandro Bastos e Adriano de Souza, o Mineirinho, se preparam para um futuro na elite profissional do surfe no Oakley Junior Challenge, em Florianópolis. A competição reúne talentos de até 20 anos de idade e hoje as baterias foram realizadas na praia do Matadeiro. No masculino, Leandro Bastos (RJ) lidera uma disputa acirrada com Mineirinho (SP). O primeiro soma 80,84 pontos e o segundo segue de perto com 79,94. No feminino, a vantagem é de Cláudia Gonçalves (SP), 68,57 pontos, sobre Taís de Almeida (RJ), 67,77.