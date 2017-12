Surfe: adiado início de etapa do WCT O início do Rio Surf International, terceira etapa do World Championship Tour (WCT), foi adiado para quinta-feira, por causa da não liberação de uma verba prometida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com os organizadores do evento, a prefeitura deveria arcar com o dinheiro da premiação, cerca de US$ 250 mil, mas recusou-se a fazê-lo. O prazo máximo para que o Rio ainda realize a etapa do WCT é até o dia 30 de junho. Se o evento não acontecer, a cidade corre o risco de ficar de fora do calendário do próximo ano. Os competidores brasileiros estão confiantes quanto a uma solução favorável para o impasse. "Esta etapa é muito importante para a cidade e para o surfe brasileiro. Espero que tudo dê certo", disse Victor Ribas.