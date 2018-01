Surfe ajuda a preservar Noronha Pensando no futuro do Hang Loose Pro Contest - a etapa brasileira do WQS, a segunda divisão do surfe mundial, que está sendo realizada em Fernando de Noronha -, a patrocinadora do evento, o Ibama e o Projeto Tamar assinaram três cartas de intenção para conscientizar os visitantes e conservar a beleza da ilha. Um projeto mostrando o lado social do surfe e que foi muito bem recebido pelo chefe em exercício do Ibama, Marco Aurélio Silva: "Sabemos dos problemas que os visitantes enfrentam. Principalmente quando chegam e encontram pouca informação. E para realizar essas mudanças, precisávamos de recurso já que o governo federal passa por dificuldades." O segundo dia de baterias da terceira fase da competição foi bem competitivo, mas os "medalhões" da água confirmaram favoritismo. Campeão em Fernando de Noronha em 2000, Guilherme Herdy garantiu vaga nas oitavas-de-final, que começaram no fim da tarde desta sexta-feira - mas o carioca só surfa no sábado. "Comecei bem, mas fiquei apreensivo porque a gente sabe que aqui na Cacimba do Padre de uma hora para outra pode sair um 10", analisou. O catarinense Neco Padaratz não tomou conhecimento dos adversários da última bateria dessa fase e avançou com facilidade. A surpresa do dia foi a primeira nota 10 do campeonato. A proeza foi do potiguar Joca Júnior, com um tubo perfeito, que mereceu os aplausos e gritos de toda a praia. Na primeira série das oitavas-de-final, o cabofriense Victor Ribas confirmou mais uma vez o favoritismo com bons tubos. "Tive um pouco de sorte. O começo não foi bom pra mim, mas depois consegui boas ondas na seqüência e avancei." Neste sábado, as oitavas-de-final têm previsão de reinício para as 9h. Preservação - Pelos contratos assinados, uma marca de surfwear espalhará pela ilha painéis sobre a conservação do Parque Nacional Marinho. "Ainda vamos buscar parcerias, mas penso que o custo de todo o projeto deverá ser de R$ 100 mil", diz Álfio Lagnado, proprietário da Surf Co. O Projeto Tamar também receberá parte do investimento. A Hang Loose irá custear as apostilas informativas e as fichas de identificação do visitante, hoje vendidas a R$ 12.