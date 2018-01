Surfe: Americano é campeão em Noronha O americano Bobby Martinez foi o vencedor do Hang Loose Pro Contest, na Praia da Cacimba do Padre, em Fernando de Noronha. Na final da competição cinco estrelas do World Qualifying Series (WQS), o surfista fez uma apresentação impecável tecnicamente, com dois tubos que lhe renderam a nota final 19,80 (uma nota dez e um 9,8) de 20 pontos possíveis e derrotou o brasileiro Dunga Neto, nota 12,50, na decisão. Inicialmente a disputa das semifinais e do título estava prevista para a manhã de domingo. Como neste sábado as ondas estavam de 1,5 metros com formação de tubos e a previsão de ondas indicava uma diminuição para este domingo, os organizadores resolveram antecipar o cronograma para garantir uma melhor qualidade da competição. Para chegar à final, Martinez teve de disputar quatro baterias, duas de 25 minutos e outras duas de 30 no mesmo dia. "É incrível, eu nem acredito", disse Martinez, eufórico com o que considerou uma das melhores apresentações da carreira. Foi o primeiro título do americano no WQS. "O segredo foi esperar o tempo certo para surfar a onda", explicou. Martinez havia sido vice-campeão em 2003, quando perdeu a decisão para o brasileiro Neco Padaratz, que tirou um dez na ocasião. "E para mim, reverter a situação dessa vez me dá energia para as próximas competições", disse o Martinez, que ganhou 2000 pontos no ranking do WQS mais US$ 12 mil. O americano, que nasceu na Califórnia e treina no Havaí, vai disputar a próxima competição do WQS, o Margaret Mead, da Austrália, em março. Com o vice-campeonato, Dunga diz que pode mudar sua programação de competições. A princípio o surfista pretendia disputar a etapa do SuperSurf, o Campeonato Brasileiro, em Natal. "Mas agora já estou pensando em ir disputar o WQS na Austrália. Duas jovens revelações ficaram em terceiro lugar: Bernardo Pigmeu, que chegou às semifinais derrotando seu mentor, Fábio Gouveia, que na bateria anterior havia tirado o primeiro dez do Hang Loose, e André Silva, que protagonizou uma bateria de belos tubos com o americano Mike Todd nas quartas-de-final.