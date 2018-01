Surfe: Brasil ganha etapas do WCT O surfe vai crescer em 2005, inclusive no Brasil. No World Championship Tour (WCT), a divisão de elite do esporte no mundo, o masculino terá 12 etapas, uma a mais do que no ano passado e a etapa brasileira já tem data marcada: entre os dias 31 de outubro e 9 de novembro em Florianópolis (SC). A temporada começa em 1.º de março em Gold Coast, Austrália, com a presença de pelo menos seis brasileiros: Peterson Rosa, Paulo Moura, Raoni Monteiro, Neco Padaratz, Marcelo Nunes e Renan Rocha. Na divisão de acesso do surfe, o World Qualifying Series (WQS), as melhores notícias para o Brasil com a inclusão de mais uma etapa cinco estrelas no país, na Costa do Sauípe (BA). Ela será somada à de Fernando de Noronha (cinco estrelas), mais Maresias (quatro estrelas) e Florianópolis na semana que antecede a etapa brasileira do WCT. No WCT feminino, que terá a presença das brasileiras Jacqueline Silva e Tita Tavares, serão oito etapas, também uma a mais do que em 2004 mas todas ainda longe do Brasil. A mais próxima será a do WQS no Balneário de Ásia, no Peru.