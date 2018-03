Surfe: brasileiro derrotou o campeão Nas ondas de dois metros de altura de Teahupoo, no Taiti, o brasileiro Danilo Costa eliminou no domingo o campeão mundial de surfe, o australiano Mark Occhilupo, da terceira etapa do WCT (World Championship Tour). Peterson Rosa e Flávio Padaratz também venceram, na repescagem, e avançaram para a terceira rodada, onde está o pernambucano Paulo Moura. Guilherme Herdy foi eliminado e terminou em 33º lugar.