Surfe brasileiro vai ter exame antidoping O surfe brasileiro vai passar pelo exame de antidoping a partir da terceira etapa do Circuito Brasileiro, que será realizada na Praia da Joaquina, em Florianópolis, entre 30 de maio e 1 de junho. A informação foi confirmada hoje pelo pelo presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBS), Juca de Barros. As amostras serão recolhidas ao final da prova pelos membros da Comissão Nacional de Controle de Dopagem da CBS, e os resultados serão divulgados pela Confederação. O laboratório responsável pelos exames será o Ladetec, credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Cada exame custa em média R$ 496,00, e o controle antidoping será realizado durante todas as etapas do Campeonato Brasileiro. A competição servirá de seletiva para o Campeonato Mundial Júnior de Surf, que acontece em Durban, na África do Sul, em agosto deste ano.