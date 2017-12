Surfe: Brasileiros em torneio no Havaí O surfista carioca Marcelo Trekinho é um dos brasileiros que participam nesta terça-feira do Vans Hawaiian Pro, evento seis estrelas do World Qualifying Series (WQS), a divisão de acesso do surfe mundial. As baterias em Haleiwa, Havaí, devem ser disputadas, apesar da ameaça de tempo ruim. No Brasil, o santista Alessandro Mariano ganhou o Okdok Paulista de Surf, que teve a definição de Ricardo Toledo como campeão estadual no domingo.