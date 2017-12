Surfe: brasileiros passam à 3ª fase Depois de quatro dias e meio de espera, os organizadores do Nova Schin Festival, a etapa brasileira do World Champion Ship Tour (WCT), finalmente puderam concluir as quatro baterias da primeira fase e dar seqüência na competição na praia da Vila, em Imbituba. As ondas chegaram na tarde deste domingo e mais dois brasileiros se classificaram para a terceira fase: Guilherme Ferreira, que venceu o australiano Trent Munro sob chuva, e Heitor Alves, que eliminou o havaiano Bruce Irons. O americano Tom Curren conseguiu vaga antecipada ao vencer a primeira bateria. Na penúltima bateria foi a vez de Raoni Monteiro vencer. ?Foi importante para mim, já que estou buscando pontos para me manter no WCT do ano que vem?.