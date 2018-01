Surfe: briga por título em Noronha Para os 32 cabeças-de-chave do 18º Hang Loose Pro Contest a briga pelo título começou apenas hoje. Mas antes das "feras" do surfe cairem na água, surfistas que lutam para aparecer no cenário brasileiro e mundial já buscavam ondas perfeitas na Praia da Cacimba do Padre, desde terça-feira. Até esta fase que reúne os 64 melhores, apenas quatro atletas haviam saido da primeira classificatória: os brasileiros Olavo Aguiar, Saulo Junior e Fabricio Junior e o norte-americano Geoff Brack. Todos deveriam voltar ao mar hoje, mas as condições não favoráveis prejudicaram o recomeço das baterias. Apenas oito, das dezesseis programadas, foram realizadas. E dos quatro surfistas, apenas Olavo Aguiar conseguiu surfar. Dessa vez, o mar não ajudou o pernambucano, de 24 anos. Depois de um bom começo, Olavo viu a classificação escapar restando menos de dois minutos para o término. Para piorar, fechou a bateria em último. "Todos tiveram uma primeira boa onda, mas faltou a segunda (onda) para ajudar na somatória dos pontos", resumiu o surfista. "Foi uma bateria bem disputada. O Danilo (Costa) somou 12 pontos e os outros três, onze e uns quebrados." A melhor onda do pernambucano foi um tubo, que valeu nota 8,47. Uma onda que o colocou em segundo lugar, atrás apenas do pontiguara Danilo Costa - que recebeu nota 9 em um tubo. Apesar da manobra, o surfista saiu chateado com a nota dos juízes. "Não gostei da nota que deram para o meu tubo. Sei que Danilo também conseguiu um excelente tubo, mas o meu eu consegui entrar por trás. Foi mais difícil. Foi uma nota baixa em relação ao do Danilo", garantiu Olavo, que não reclamou da nota com a organização. Depois do primeiro tubo, Olavo Aguiar correu atrás de mais uma manobra perfeita e que lhe ajudaria no final. Quase conseguiu, mas os juízes não validaram uma de suas tentativas. "Consegui outro tubo, mas acho que os juízes não consideraram. Se eles tivessem me dado pelo menos quatro pontos garantiria fácil o primeiro lugar", explicou. Nem mesmo a premiação pelo quarto lugar (US$ 600), foi capaz de minimizar o abatimento do pernambucano. "Dessa grana, a organização tira US$ 200 para a taxa de filiação. Mas eu não vou correr o circuito. Não quero a pontuação que consegui. Prefiro esses US$ 200 no meu bolso", reclamou Olavo, que foi para Fernando de Noronha por conta própria, já que não é patrocinado por nenhuma marca. Gouveia decepcionou - Das oito baterias realizadas hoje, apenas o paraibano Fábio Gouveia não obteve sucesso. Apesar de entrar no evento apenas nesta fase, Gouveia foi superado pelo carioca Bruno Santos - que somou 17 pontos de 20 possíveis - e o cearense Adilton Mariano, que havia garantido vaga na segunda classificatória. "Eu adoro essas ondas daqui, principalmente pelo tubos. Mas nunca consegui me dar bem em nenhuma bateria", revelou Fábio Gouveia, decepcionado mais uma vez. Quem correspondeu às expectativas foi o carioca Victor Ribas. O atual campeão do Hang Loose Pro Contest venceu a primeira bateria do dia. "Foi ótimo. Fiz tudo certinho. Fomos privilegiados por uma hora boa do mar. Consegui garantir duas boas ondas, esperei e ainda consegui outras ondas", comemorou Ribas, que somou 16 pontos no geral.