Surfe: carioca avança no Mundial de WQS O surfista carioca Marcelo Trekinho estreou com vitória no Salomon Masters, sétima etapa do World Qualifying Series (WQS), a divisão de acesso do surfe mundial, que está sendo disputado em Margaret River, na Austrália. Nesta sexta-feira, Trekinho venceu a 15ª bateria do sétimo round, avançando para o evento principal, quando estréiam os cabeças-de-chave. Com notas 7,50 e 6,80 em suas duas melhores ondas, o carioca passou em primeiro, seguido por Frederic Robin, das Ilhas Reunião. Os dois eliminaram o australiano Jarrad Howse e o carioca Pedro Henrique.